أسعار البقوليات والتوابل اليوم الثلاثاء 7-5-2019 في محافظة قنا ثاني أيام رمضان
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 11:43 ص
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رصدت "الفجر" في محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، أسعار البقوليات، والتوابل، والأعشاب، في محال العطارة بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارًا.
وسجل متوسط سعر كيلو الكركدية 60 جنيهًا والينسون 50 جنيهًا، والكراوية 40 جنيهًا والحلبة 12 جنيهًا، والتوابل سجل سعر كيلو الشطة الحارة 30 جنيهًا، والشطة الباردة 20 جنيهًا، والكمون 80 جنيهًا، والفلفل الأسود 150 جنيهًا، والكزبرة 25 جنيهًا.
كما بلغ كيلو العدس الأصفر 20 جنيهًا، والعدس الأسود من 18 إلي 20 جنيهًا، والفاصوليا البلدي 26 جنيهًا للكيلو، والفول البلدي 8 جنيهات، والفول المدشوش 8 جنيهات، والفول الإنجليزي 7 جنيهات ونصف، والأرز الفاخر 7 جنيهات، والمكرونة 7 جنيهات، واللوبيا 28 جنيهًا.
فيما صرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أنه قام بالمرور على إدارات الديوان العام للمحافظة لتقديم التهنئة للعاملين بها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والاطمئنان على حسن سير العمل داعيا الله ان يعيده علينا وعلى الأمة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.
وأكد على ضرورة الحفاظ على انتظام العمل في كافة الإدارات خاصة التي تتعلق بتقديم الخدمات بصورة مباشرة إلى المواطنين لافتا الي أن شهر رمضان هو شهر العمل والاجتهاد والانجاز وقضاء حوائج الناس.
كما قام الهجان بتفقد الجمعية التعاونية للعاملين بالديوان العام للاطمئنان على المخزون السلعي به مشددا على ضرورة توفير كافة السلع اللازمة طوال الشهر المبارك.
وتنشر "الفجر" جميع الأسعار وفق السوق المحلية بمحافظة قنا، وتعمل على توفير خدمة يومية للقراء، من أجل التعرف على كافة القوائم السعرية التي في الأسواق المتنوعة، منها اللحوم والخضراوات والفواكة والبقوليات واسعار الطيور والأسماك، بالاضافة إلى أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء، وأسعار الذهب والدولار والعملات العربية والاجنبية.
وسجل متوسط سعر كيلو الكركدية 60 جنيهًا والينسون 50 جنيهًا، والكراوية 40 جنيهًا والحلبة 12 جنيهًا، والتوابل سجل سعر كيلو الشطة الحارة 30 جنيهًا، والشطة الباردة 20 جنيهًا، والكمون 80 جنيهًا، والفلفل الأسود 150 جنيهًا، والكزبرة 25 جنيهًا.
كما بلغ كيلو العدس الأصفر 20 جنيهًا، والعدس الأسود من 18 إلي 20 جنيهًا، والفاصوليا البلدي 26 جنيهًا للكيلو، والفول البلدي 8 جنيهات، والفول المدشوش 8 جنيهات، والفول الإنجليزي 7 جنيهات ونصف، والأرز الفاخر 7 جنيهات، والمكرونة 7 جنيهات، واللوبيا 28 جنيهًا.
فيما صرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أنه قام بالمرور على إدارات الديوان العام للمحافظة لتقديم التهنئة للعاملين بها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والاطمئنان على حسن سير العمل داعيا الله ان يعيده علينا وعلى الأمة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.
وأكد على ضرورة الحفاظ على انتظام العمل في كافة الإدارات خاصة التي تتعلق بتقديم الخدمات بصورة مباشرة إلى المواطنين لافتا الي أن شهر رمضان هو شهر العمل والاجتهاد والانجاز وقضاء حوائج الناس.
كما قام الهجان بتفقد الجمعية التعاونية للعاملين بالديوان العام للاطمئنان على المخزون السلعي به مشددا على ضرورة توفير كافة السلع اللازمة طوال الشهر المبارك.
وتنشر "الفجر" جميع الأسعار وفق السوق المحلية بمحافظة قنا، وتعمل على توفير خدمة يومية للقراء، من أجل التعرف على كافة القوائم السعرية التي في الأسواق المتنوعة، منها اللحوم والخضراوات والفواكة والبقوليات واسعار الطيور والأسماك، بالاضافة إلى أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء، وأسعار الذهب والدولار والعملات العربية والاجنبية.
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