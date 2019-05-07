ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسعار البقوليات والتوابل اليوم الثلاثاء 7-5-2019 في محافظة قنا ثاني أيام رمضان

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 11:43 ص
أسعار البقوليات والتوابل اليوم الثلاثاء 7-5-2019 في محافظة قنا ثاني أيام رمضان
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
رصدت "الفجر" في محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، أسعار البقوليات، والتوابل، والأعشاب، في محال العطارة بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارًا.

وسجل متوسط سعر كيلو الكركدية 60 جنيهًا والينسون 50 جنيهًا، والكراوية 40 جنيهًا والحلبة 12 جنيهًا، والتوابل سجل سعر كيلو الشطة الحارة 30 جنيهًا، والشطة الباردة 20 جنيهًا، والكمون 80 جنيهًا، والفلفل الأسود 150 جنيهًا، والكزبرة 25 جنيهًا.

كما بلغ كيلو العدس الأصفر 20 جنيهًا، والعدس الأسود من 18 إلي 20 جنيهًا، والفاصوليا البلدي 26 جنيهًا للكيلو، والفول البلدي 8 جنيهات، والفول المدشوش 8 جنيهات، والفول الإنجليزي 7 جنيهات ونصف، والأرز الفاخر 7 جنيهات، والمكرونة 7 جنيهات، واللوبيا 28 جنيهًا.

فيما صرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أنه قام بالمرور على إدارات الديوان العام للمحافظة لتقديم التهنئة للعاملين بها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والاطمئنان على حسن سير العمل داعيا الله ان يعيده علينا وعلى الأمة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد على ضرورة الحفاظ على انتظام العمل في كافة الإدارات خاصة التي تتعلق بتقديم الخدمات بصورة مباشرة إلى المواطنين لافتا الي أن شهر رمضان هو شهر العمل والاجتهاد والانجاز وقضاء حوائج الناس.
كما قام الهجان بتفقد الجمعية التعاونية للعاملين بالديوان العام للاطمئنان على المخزون السلعي به مشددا على ضرورة توفير كافة السلع اللازمة طوال الشهر المبارك.

وتنشر "الفجر" جميع الأسعار وفق السوق المحلية بمحافظة قنا، وتعمل على توفير خدمة يومية للقراء، من أجل التعرف على كافة القوائم السعرية التي في الأسواق المتنوعة، منها اللحوم والخضراوات والفواكة والبقوليات واسعار الطيور والأسماك، بالاضافة إلى أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء، وأسعار الذهب والدولار والعملات العربية والاجنبية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الوحدة - الإمارات
-
x
20:00
-
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
الريان - قطر
-
x
20:30
-
الاتحاد - السعودية
الزوراء - العراق
-
x
20:30
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
21:00
-
الوصل - الإمارات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
برشلونة - أسبانيا