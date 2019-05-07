نجلاء الحديني: "زي الشمس" مختلف عن المسلسل الإيطالي وأراهن على نجاحه في رمضان

تترقب المؤلفة والسيناريست نجلاء الحديني ردود الفعل على مسلسل "زي الشمس" الذي كتبت له المعالجة الدرامية والسيناريو، و تلعب بطولته دينا الشربيني ويعرض على شبكة قنوات mbc خلال شهر رمضان.

نجلاء الحديني تحدثت عن مسلسل "زي الشمس" وقالت إنه من نوعية مسلسلات الإثارة و التشويق، حيث تدور أحداثه حول قصة شقيقتين، تُقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها، وتكتشف على مدار رحلة البحث العديد من الأسرار المتعلقة بحياة أختها الراحلة والتي لم تكن تعرف عنها شيئا.

وأشارت الحديني إلى أن قصة العمل مأخوذة عن المسلسل الإيطالي sisters، وقد قامت بإعادة معالجة وبناء أحداث وشخصيات العمل الإيطالي المأخوذ عنه المسلسل مع إضافة زوايا جديدة في تناول الموضوع، كما قامت باستبعاد الأفكار والعادات الدخيلة على مجتمعنا العربي حتى لا يشعر المشاهد بأي غرابة خلال المتابعة، وفي الوقت ذاته حرصت على الإهتمام بالجانب الاجتماعي وعلاقات الشخصيات التي تراهن على أنهم سيحظون بحب وتفاعل من الجمهور العربي على مدار أحداث المسلسل الذي من المتوقع أن يترك بصمة عند المشاهدين رغم صعوبة المنافسة بين الأعمال الدرامية الأخرى.

وأوضحت الحديني أنها مازالت تواصل كتابة سيناريو الحلقات الأخيرة من المسلسل الجاري تصوير باقي مشاهده حاليا بوحدتي إخراج و ذلك للإنتهاء من المسلسل و تسليم جميع حلقاته قبل نهاية شهر رمضان.

مسلسل "زي الشمس" معالجه درامية وسيناريو المؤلفة و السيناريست نجلاء الحديني، حوار ورشة سرد تحت إشراف المؤلفة مريم نعوم، بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود ، أحمد السعدني، سوسن بدر ومجموعة من النجوم، وهو من إخراج سامح عبد العزيز و أحمد مدحت.

جدير بالذكر أن مسلسل "زي الشمس" للسيناريست نجلاء الحديني يضاف لمجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة التي قدمتها في السنوات القليلة الماضية، وأهمها مسلسل "ذات" للنجمة نيللي كريم، "بالشمع الأحمر" و"فوق مستوى الشبهات" للنجمة يسرا، كما حقق مسلسلها "كأنه امبارح" بطولة رانيا يوسف و أحمد وفيق، نجاحا لافتا عند عرضه قبل شهور.