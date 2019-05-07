الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7-5-2019 في محافظة قنا



تنشر الفجر حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، وذلك بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، في بياناتها المتتالية على مدار أمس، لاطمئنان المواطنين وتحسبًا لأي تقلبات جوية حفاظًا على سلامة المواطنين وطلاب المدارس والجامعات.



كما يتوقع الخبراء، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية متكاثرة غربًا قد يصاحبها سقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر.



وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.



وتنشر "الفجر" جميع الأسعار وفق السوق المحلية بمحافظة قنا، وتعمل على توفير خدمة يومية للقراء، من أجل التعرف على كافة القوائم السعرية التي في الأسواق المتنوعة، منها اللحوم والخضراوات والفواكة والبقوليات واسعار الطيور والأسماك، بالاضافة إلى أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء، وأسعار الذهب والدولار والعملات العربية والأجنبية.



تنشر بوابة "الفجر" اليوم الثلاثاء، توقعات درجات الحرارة في محافظة قنا، حيث يعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم حار نهارًا، حتى تبلغ الصغرى 20 درجات، والكبرى 37 درجة.