"لاجارد": خلاف واشنطن وبكين يهدد الاقتصاد العالمي
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 11:38 ص
وكالات
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حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي
كريستين لاجارد، اليوم الثلاثاء، بأن الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة،
يشكل "تهديداً" للاقتصاد العالمي، مبدية أسفها لـ"الشائعات والتغريدات"
الأخيرة "غير المؤاتية" لاتفاق.
وقالت لاغارد للصحافيين بعد مداخلة لها
في منتدى باريس حول مديونية الدول النامية: "من الواضح اليوم أن التوتر بين الولايات
المتحدة والصين يشكل التهديد الذي يواجهه الاقتصاد العالمي"، مبدية أسفها لـ"الشائعات
والتغريدات(...) غير المؤاتية"، للتوصل إلى اتفاق.
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