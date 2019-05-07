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تصريح صادم من عمرو أديب بشأن النساء (فيديو)

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 11:36 ص
تصريح صادم من عمرو أديب بشأن النساء (فيديو)
عمرو أديب
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رقية جمال
 
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على ما يثار حول تحامله على النساء، قائلًا ساخرًا: "أنا بكره النساء جدًا".

ووصف "أديب"، خلال حواره ببرنامج "تفاعلكم" على فضائية "العربية"، فترة حكم الإخوان لمصر بالمصيبة، منوهًا بأن قطر لها عداء لـ 99.9% من العالم العربي، والدولة العربية الوحيدة التي لا يعادوها هي قطر، معقبًا: "يمكن جنان أو عقدة نفسية، أو هبل، أو إرهاب، أو غرور، أو عدوان".

وعن اتهامه بتسطيح الحوار مع ضيوف برنامجه، وخاصة الفنانين، علق "أديب"، ساخرًا: "ممكن تبعتولي أسئلة في المفاعل النووي أسأل فيها الفنانيين".

وشدد، على أن أكثر ما يتمنى أن يتحسن في مصر هو "الولادة الكتير".
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