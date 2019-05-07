تصريح صادم من عمرو أديب بشأن النساء (فيديو)

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على ما يثار حول تحامله على النساء، قائلًا ساخرًا: "أنا بكره النساء جدًا".



ووصف "أديب"، خلال حواره ببرنامج "تفاعلكم" على فضائية "العربية"، فترة حكم الإخوان لمصر بالمصيبة، منوهًا بأن قطر لها عداء لـ 99.9% من العالم العربي، والدولة العربية الوحيدة التي لا يعادوها هي قطر، معقبًا: "يمكن جنان أو عقدة نفسية، أو هبل، أو إرهاب، أو غرور، أو عدوان".



وعن اتهامه بتسطيح الحوار مع ضيوف برنامجه، وخاصة الفنانين، علق "أديب"، ساخرًا: "ممكن تبعتولي أسئلة في المفاعل النووي أسأل فيها الفنانيين".



وشدد، على أن أكثر ما يتمنى أن يتحسن في مصر هو "الولادة الكتير".

