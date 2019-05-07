تصريح صادم من عمرو أديب بشأن النساء (فيديو)
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 11:36 ص
رقية جمال
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على ما يثار حول تحامله على النساء، قائلًا ساخرًا: "أنا بكره النساء جدًا".
ووصف "أديب"، خلال حواره ببرنامج "تفاعلكم" على فضائية "العربية"، فترة حكم الإخوان لمصر بالمصيبة، منوهًا بأن قطر لها عداء لـ 99.9% من العالم العربي، والدولة العربية الوحيدة التي لا يعادوها هي قطر، معقبًا: "يمكن جنان أو عقدة نفسية، أو هبل، أو إرهاب، أو غرور، أو عدوان".
وعن اتهامه بتسطيح الحوار مع ضيوف برنامجه، وخاصة الفنانين، علق "أديب"، ساخرًا: "ممكن تبعتولي أسئلة في المفاعل النووي أسأل فيها الفنانيين".
وشدد، على أن أكثر ما يتمنى أن يتحسن في مصر هو "الولادة الكتير".
ووصف "أديب"، خلال حواره ببرنامج "تفاعلكم" على فضائية "العربية"، فترة حكم الإخوان لمصر بالمصيبة، منوهًا بأن قطر لها عداء لـ 99.9% من العالم العربي، والدولة العربية الوحيدة التي لا يعادوها هي قطر، معقبًا: "يمكن جنان أو عقدة نفسية، أو هبل، أو إرهاب، أو غرور، أو عدوان".
وعن اتهامه بتسطيح الحوار مع ضيوف برنامجه، وخاصة الفنانين، علق "أديب"، ساخرًا: "ممكن تبعتولي أسئلة في المفاعل النووي أسأل فيها الفنانيين".
وشدد، على أن أكثر ما يتمنى أن يتحسن في مصر هو "الولادة الكتير".
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