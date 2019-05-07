السيطرة على حريق داخل مخزن خردة في المحلة الكبرى (صور)
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 11:35 ص
أيمن يحيي
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تمكنت قوات الحماية المدنية فى الغربية، من السيطرة على حريق بمنطقة صندفا، التابعة لحى ثان المحلة الكبرى، اليوم الثلاثاء، بعد نشوب حريق داخل منزل ومخزن خردة، ما أدى إلى التهام النيران لمحتويات المنزل.
وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمنطقة صندفا، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء واخماد النيران، وتبين أنه بمنزل تاجر خردة وكارتون، وأتت النيران على محتويات المنزل.
تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة للتحقيق، وجارى حصر قيمة التلفيات.
وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمنطقة صندفا، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء واخماد النيران، وتبين أنه بمنزل تاجر خردة وكارتون، وأتت النيران على محتويات المنزل.
تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة للتحقيق، وجارى حصر قيمة التلفيات.
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