أول تعليق لعمرو أديب على الخلافات بينه وبين علاء مبارك "فيديو"

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على الخلاف الذي نشب بينه وبين علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، قائلًا: "ليس لها سب معين، هو قال حاجة وأنا رديت عليه وخلصنا".



وأضاف "أديب"، خلال حواره ببرنامج "تفاعلكم" على فضائية "العربية"، أن سر النجومية في الإعلام ألا يكون هناك أحد مثلك، موضحًا أن رفضه لقراءة التعليقات عنه ليس غرور أو رفض للنقد، معلقًا: "مبحبش أنكد على نفسي".



وتابع، أنه لم يبعد أبناءه عن الإعلام والأضواء، مضيفًا: "أحمد الفيشاوي أنا مربية، ومحاولته الاعتداء علي لكونه لم يكن في حالته العقلية الجيدة".



وكان هناك هجوم متبادل بين علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، والإعلامي عمرو أديب، بدأ بتغريدة من «علاء» وانتهى برد من «أديب» على الهواء، استمر لمدة 7 دقائق كاملة، فتحت عنوان: «بدون تعليق» مع ابتسامة ساخرة، نشر «علاء» فيديو على حسابه على «تويتر»، قبل يوم واحد من ذكرى تنحى والده عن الحكم، يرصد خلاله تصريحات ومواقف «أديب» من مبارك وأسرته قبل وبعد التنحي.



وجاء في الفيديو العديد من تصريحات «أديب» المتعددة في برامج مختلفة عبر الفضائيات، وذلك عن رأيه في استمرار حكم مبارك تارة، وفي ضرورة إبعاده وإبعاد نجليه عن المشهد السياسي تارة أخرى.



وظهر عمرو أديب في الفيديو على أنه مع استمرار مبارك، وأنه لم يكن ينتقده احترامًا له، ويقول إن مبارك لم يسجن الصحفيين وكانت هناك حريات في عهده، ولكن في الفيديو نفسه أشاد «أديب» برحيل مبارك، وانتقد فئة من المصريين أظهرت ندمها على هذا الرحيل.



وبعد 24 ساعة كاملة، خرج «أديب» عبر برنامجه «الحكاية»، على شاشة «mbc مصر»، ليرد على «علاء»، في فيديو مطول، ففي البداية قال «أديب» إنه نادرًا ما يخصص جزءًا من برنامجه للرد على أي خلافات شخصية مع مَن يهاجمونه، ولكنه قرر الرد على «علاء» بعد نشره الفيديو.



قال «أديب»: «اللى يقربلى هقرّبله، واللى هيهاجمنى ههاجمه، ولو أنا سايبك مبقربلكش مش معنى كده إنى خايف منك»، وتابع: «عمرى ما قرّبتلهم، مش مرجلة ولا فروسية، ولكن النهارده قعدت أفكر كده لو مكنش مبارك مشى كان هيبقى دلوقتي جمال بيه يحكم وعلاء بيه يقبض».



وأضاف: «عمرى ما قرّبت لهم، قربت لهم وقت ما كانوا موجودين، وقعدت في البيت علشان قربت لجمال بيه، ومصر كلها عارفة الحكاية، والنهارده فجأة علاء بيه يوم تنحى الوالد، اليوم الأسود، في حياته قال يهاجم عمرو أديب، وأخذ جملة من إنترفيو، ما تجيب الإنترفيو كله، ما الإنترفيو ده اللي قعّدني في البيت».



وتابع «أديب» مهاجمته: «يا علاء بيه انت اللى فتحت الموضوع، إذا كنتوا نسيتوا اللى جرى هاتوا الدفاتر تنقرا، مش هكلمك عن الـ70 مليار، إنما مش على آخر الزمن واحد رد سجون هيعلّمنا الأدب».



ورد علاء على أحد المعلقات على «تويتر»: «هو الأستاذ عمرو مش فاهم حضرتك أنا لا أقصد أعلمه الأدب لا سمح الله، بحاول أعلمه وأفهمه معني الرجولة».

