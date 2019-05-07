موعد صلاة المغرب في ثاني أيام رمضان

في السطور التالية نقدم لكم موعد صلاة المغرب والإفطار في ثاني أيام شهر رمضان الكريم الموافق 7 مايو 2019 و2 رمضان 1440 هجريا.





ويصل عدد ساعات الصوم في اليوم الثاني من أيام شهر رمضان المعظم، لحوالي 15 ساعة و 23 دقيقة، وإليكم موعد أذان المغرب:

يؤذن المغرب الساعة 6:36 مساءً، والعشاء والتراويح الساعة 8:02 في القاهرة، وعلى المقيمين خارج القاهرة مراعاة فروق التوقيت.