ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الشرطة: جميع المتورطين مباشرة في هجمات سريلانكا موتى أو معتقلين

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 10:07 ص
الشرطة: جميع المتورطين مباشرة في هجمات سريلانكا موتى أو معتقلين
Advertisements
طباعة
مـحــمد حســــــــــين
 
Advertisements
أعلنت شرطة سريلانكا، أن اثنين من خبراء القنابل كانوا من بين المهاجمين الانتحاريين الذين ضربوا الكنائس والفنادق في عيد الفصح وجميع المتورطين بشكل مباشر في التفجيرات إما ماتوا أو قيد الاعتقال.

وقال القائم بأعمال قائد الشرطة سي. دي. ويكراماتني، أيضا في بيان، في وقت متأخر من يوم الاثنين، إنه تم مصادرة مجموعة من المتفجرات المكدسة لاستخدامها في مزيد من الهجمات.

وأسفرت التفجيرات عن مقتل 257 شخصًا وإصابة المئات في ثلاث كنائس وثلاثة فنادق.

اعتقلت السلطات، العشرات من الناس بعد التفجيرات، وقالت مرارًا، إن هجومًا آخر من الجماعة المتطرفة المرتبطة بتنظيم "داعش" كان ممكنًا.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الوحدة - الإمارات
-
x
20:00
-
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
الريان - قطر
-
x
20:30
-
الاتحاد - السعودية
الزوراء - العراق
-
x
20:30
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
21:00
-
الوصل - الإمارات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
برشلونة - أسبانيا