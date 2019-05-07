الشرطة: جميع المتورطين مباشرة في هجمات سريلانكا موتى أو معتقلين

أعلنت شرطة سريلانكا، أن اثنين من خبراء القنابل كانوا من بين المهاجمين الانتحاريين الذين ضربوا الكنائس والفنادق في عيد الفصح وجميع المتورطين بشكل مباشر في التفجيرات إما ماتوا أو قيد الاعتقال.





وقال القائم بأعمال قائد الشرطة سي. دي. ويكراماتني، أيضا في بيان، في وقت متأخر من يوم الاثنين، إنه تم مصادرة مجموعة من المتفجرات المكدسة لاستخدامها في مزيد من الهجمات.





وأسفرت التفجيرات عن مقتل 257 شخصًا وإصابة المئات في ثلاث كنائس وثلاثة فنادق.



