تشكيل برشلونة المتوقع لمعركة ليفربول

تقام مباريات إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري.









ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي التشكيلة المتوقعة لكل فريق قياساً على آخر الأخبار حيث سيلتقي ليفربول مع ضيفه برشلونة وأياكس ضد توتنهام هوتسبير.





برشلونة:





حراسة المرمى: تير شتيجن.





خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لانجليت، ألبا.





خط الوسط: روبرتو، بوسكيتس، راكيتيتش، فيدال.





خط الهجوم: سواريز، ميسي.







