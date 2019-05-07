ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تشكيل برشلونة المتوقع لمعركة ليفربول

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 10:14 ص
تشكيل برشلونة المتوقع لمعركة ليفربول
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
تقام مباريات إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري.


ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي التشكيلة المتوقعة لكل فريق قياساً على آخر الأخبار حيث سيلتقي ليفربول مع ضيفه برشلونة وأياكس ضد توتنهام هوتسبير.

برشلونة:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لانجليت، ألبا.

خط الوسط: روبرتو، بوسكيتس، راكيتيتش، فيدال.

خط الهجوم: سواريز، ميسي.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الوحدة - الإمارات
-
x
20:00
-
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
الريان - قطر
-
x
20:30
-
الاتحاد - السعودية
الزوراء - العراق
-
x
20:30
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
21:00
-
الوصل - الإمارات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
برشلونة - أسبانيا