سعر الدينار البحرينى أمام الدولار اليوم الثلاثاء 7-5-2019 ثانى ايام رمضان
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 10:13 ص
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شهد سعر الدينار البحريني حالة من الاستقرار أمام الدولار الامريكية في البنوك العاملة في دولة البحرين اليوم الثلاثاء 7-5-2019 الذي يتزامن مع ثانى أيام شهر رمضان المبارك، حيث يشهد سعر الدينار البحريني حالة من الاستقرار أمام الكثير من العملات الأجنبية على مستوى العالم ومن المتوقع أن يواصل سعر الدينار البحريني استقراره أمام الدولار الأمريكي خلال شهر رمضان المبارك وتنشر بوابة الفجر اخر تحديث لاسعار الدينار البحريني أمام الدولار والذي جاء على النحو التالي:
1 دينار البحرينى = 45.455 جنية المصري
1 جنية المصري = 0.022 دينار البحرينى
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