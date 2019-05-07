سعر الدينار البحرينى أمام الدولار اليوم الثلاثاء 7-5-2019 ثانى ايام رمضان

شهد سعر الدينار البحريني حالة من الاستقرار أمام الدولار الامريكية في البنوك العاملة في دولة البحرين اليوم الثلاثاء 7-5-2019 الذي يتزامن مع ثانى أيام شهر رمضان المبارك، حيث يشهد سعر

حالة من الاستقرار أمام الكثير من العملات الأجنبية على مستوى العالم ومن المتوقع أن يواصل سعر

استقراره أمام الدولار الأمريكي خلال شهر رمضان المبارك وتنشر بوابة الفجر اخر تحديث لاسعار

أمام الدولار والذي جاء على النحو التالي: