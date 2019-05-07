قبل صلاة الظهر.. اعرف ثواب دعاء ثاني يوم رمضان
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 10:10 ص
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يعتبر اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو ثاني أيام شهر رمضان الكريم، ويحرص المسلمون في جميع الأنحاء على الالتزام بالدعاء في كل يوم للتقرب لله عز وجل، ولـ"دعاء ثاني يوم رمضان" أجر وثواب كبير، وهو:
ثواب دعاء ثاني يوم رمضان
ومن ثواب دعاء ثاني يوم رمضان، "مَنْ دَعَا بِهِ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ، وَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ".
دعاء ثاني يوم رمضان
من أدعية ثاني يوم رمضان، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله قال:"اللَّهُمَّ قَرِّبْنِى فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ، وَجَنِّبْنِى سَخَطَكَ وَ نَقِمَاتِكَ، وَوَفِّقْنِى فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ".
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