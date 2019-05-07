قبل صلاة الظهر.. اعرف ثواب دعاء ثاني يوم رمضان

يعتبر اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو ثاني أيام شهر رمضان الكريم، ويحرص المسلمون في جميع الأنحاء على الالتزام بالدعاء في كل يوم للتقرب لله عز وجل، ولـ"دعاء ثاني يوم رمضان" أجر وثواب كبير، وهو:





ثواب دعاء ثاني يوم رمضان ومن ثواب دعاء ثاني يوم رمضان، "مَنْ دَعَا بِهِ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ، وَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ".





دعاء ثاني يوم رمضان