سعر الريال السعودى أمام الدولار الأمريكى في البنوك اليوم الثلاثاء 7-5-2019





1 دولار امريكي = 3.750 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي

شهد سعر الريال السعودى حالة من الاستقرار أمام الدولار الامريكية في البنوك العاملة في دولة الكويت اليوم الثلاثاء 7-5-2019 الذي يتزامن مع ثانى أيام شهر رمضان المبارك، حيث يشهد سعر الريال السعودى حالة من الاستقرار أمام الكثير من العملات الأجنبية على مستوى العالم ومن المتوقع أن يواصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الدولار الأمريكي خلال شهر رمضان المبارك وتنشر بوابة الفجر اخر تحديث لاسعار الريال السعودى أمام الدولار والذي جاء على النحو التالي: