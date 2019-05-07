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سعر الريال السعودى أمام الدولار الأمريكى في البنوك اليوم الثلاثاء 7-5-2019

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 09:42 ص
سعر الريال السعودى أمام الدولار الأمريكى في البنوك اليوم الثلاثاء 7-5-2019
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شهد سعر الريال السعودى حالة من الاستقرار أمام الدولار الامريكية في البنوك العاملة في دولة الكويت اليوم الثلاثاء 7-5-2019 الذي يتزامن مع ثانى أيام شهر رمضان المبارك، حيث يشهد سعر الريال السعودى حالة من الاستقرار أمام الكثير من العملات الأجنبية على مستوى العالم ومن المتوقع أن يواصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الدولار الأمريكي خلال شهر رمضان المبارك وتنشر بوابة الفجر اخر تحديث لاسعار الريال السعودى أمام الدولار والذي جاء على النحو التالي:

1 دولار امريكي = 3.750 ريال سعودي 
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي
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