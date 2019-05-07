أفضل الأدعية في الشهر الكريم.. تعرف على دعاء ثاني يوم رمضان
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 10:04 ص
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بعد شهر رمضان الكريم فرصة عظيمة للمسلمين في بقاع العالم، للتقرب من الله عز وجل بالدعاء والصلاة، ويرغب البعض في معرفة دعاء ثاني يوم رمضان، وفيما يلي ننشر لكم مجموعة من الأدعية:
دعاء ثاني يوم رمضان
دعاء ثاني يوم رمضان: "عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ السِّتْرَ وَ الْعَفَافَ، وَأَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَ الْكَفَافِ، وَ نَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَ أَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ".
ومن الأدعية الآخرى
"مَنْ دَعَا بِهِ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ، وَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ".
ومن أدعية ثاني يوم رمضان أيضا، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله قال:"اللَّهُمَّ قَرِّبْنِى فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ، وَجَنِّبْنِى سَخَطَكَ وَ نَقِمَاتِكَ، وَوَفِّقْنِى فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ".
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