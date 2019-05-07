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الحلقة الأولى من مسلسل هوجان لمحمد إمام (فيديو)

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 09:59 ص
الحلقة الأولى من مسلسل هوجان لمحمد إمام (فيديو)
هوجان
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الفجر الفني
 
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استطاع النجم محمد إمام أن ينال إعجاب عدد كبير من الجمهور بعد عرض أولى حلقات مسلسله الجديد هوجان والذي ينتظره الجمهور.

يظهر هوجان قوته الخارقة بأكل الزجاج والمسامير وينام عليها وتظهر شهامته عندما يجد سيدة تشتكى من اختفاء ابنها ليترك عمله ويذهب معها للبحث عن الطفل المفقود ويعثر عليه لدى شخص معروف بخطفه للأطفال ويدخل فى شجار مع عدد من الرجال ويضربهم بقوته الكبيرة ويعيد الابن لوالدته كما يحرر طفلين معه ويظهر كشخص ريفى شهم بسيط ليس لديه أى ثقافة ضمن أحداث أولى حلقات هوجان .

بهلول يضرب هوجان بسبب تركه المولد وذهابه من السيدة للبحث معها عن ابنها ويظل يبكى فى المولد ويأمره بهلول بترك المولد هو ووردة بسبب المعلم سليمان الذى جاء للمولد ويريد قتله لسرقته أمواله، ويتدخل هوجان بعد رفع السلاح على بهلول ويضرب المعلم ضربه واحده يلقيه بعيدًا ويقتله ويهرب مع بهلول ووردة.

وتكتمل باقس أحداث مسلسل هوجان بخروج "لطفى الحراق" من السجن بعدما كان غير محبوب من المسجونين ويستقبله حورس" - أوس أوس - ويعود إلى منزله حيث توجه والدته عارفه عبد الرسول التى لا تدرى أنه كان فى السجن لأنه كذب عليها وأوهمها أنه سافر إلى لبيبا للعمل هناك، ويذهب لطفى وحورس إلى صيدلية لسرقتها وأعطاء الأموال إلى والدته على أنه أحضرها من ليبيا.

وردة تطلب من بهلول ترك هوجان ويترك سراحه ويعطى له أمواله ولكنه يضربها، ويأتى المعلم رمضان شقيق سليمان الذى قتله هوجان ويعثر على ورده التى تدله على مكان بهلول، وتطلب من هوجان الهروب معها لأنه تحبه وتريد الزواج منه وتؤكد له أنها تعرف مكان أموال بهلول، ليذهب بهلول ويبلغ عن هوجان للشرطة لأنه ساقط قيد ويمتلك قوة خارقة وقتل المعلم سليمان.
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