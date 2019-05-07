صحيفة تكشف السبب وراء تعزيز الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف هويتهم، أن قرار واشنطن بزيادة وجودها العسكري في الشرق الأوسط قد نجم عن حقيقة أن المخابرات الأمريكية حصلت على بيانات تشير إلى أن إيران تخطط لشن هجمات على القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة. .





وحسب الصحيفة، فقد اكتشفت المخابرات الأمريكية أن إيران لديها خطط لاستهداف القوات الأمريكية في العراق وربما في سوريا، في الوقت الذي تقوم فيه أيضًا بشن هجمات في مضيق باب المندب بالقرب من اليمن من خلال وكلاءها وفي الخليج مع طائراتها المسلحة بلا طيار. يُقال، إن إيران قد تسعى لمهاجمة القوات الأمريكية في الكويت أيضًا.





وصرح مسؤولون أمريكيون للصحيفة، بأن التهديد الإيراني قد يأتي من الأرض والمياه، مضيفين، أنهم مندهشون من خصوصية الخطط الإيرانية لاستهداف القوات الأمريكية.





ومع ذلك، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطط لا يمكن تجنبها، أم أن الخطوات الإيرانية تعتمد على زيادة تطوير العلاقات الأمريكية الإيرانية.





وأضافت المصادر، أن ما بين 5 آلاف و 7 آلاف جندي أمريكي يعملون في العراق، بينما يعمل أكثر من 1000 في سوريا بل وأكثر في الكويت.





ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت المصادر، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكنها وضع أنظمة صواريخ باتريوت في الشرق الأوسط في وقت لاحق.





وأشارت المصادر، إلى أنه يمكن أن تكون القيادة المركزية الأمريكية، التي وصفتها إيران بأنها جماعة إرهابية، هي التي طلبت من واشنطن زيادة وجودها في المنطقة التي تعمل فيها القيادة المركزية الأمريكية.







