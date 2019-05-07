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وفاة موظف مطار أثناء سحب طائرة بالكويت

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 09:57 ص
وفاة موظف مطار أثناء سحب طائرة بالكويت
سحب طائرة
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وكالات
 
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أعلنت الخطوط الكويتية، الاثنين، وفاة أحد موظفيها الفنيين إثر "حادث أليم" تعرض له أثناء تأديته مهام عمله، مؤكدة أن السلطات تجري التحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب ما وقع.

 

وأوردت الخطوط الكويتية في بيان، أن أحد موظفيها الفنيين من المنتسبين لقطاع المعدات الأرضية، تعرض للحادث عند الساعة 3:10 من عصر الاثنين.

 

وتوفي الموظف أثناء سحبه إحدى طائرات الشركة من نوع (بي 777) خالية من الركاب والأطقم، من ساحة المطار إلى مبنى الركاب (4) بواسطة المعدة المخصصة لذلك.

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