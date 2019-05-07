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تشكيل ليفربول المتوقع لموقعة برشلونة بدون صلاح

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 09:53 ص
تشكيل ليفربول المتوقع لموقعة برشلونة بدون صلاح
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الفجر الرياضي
 
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تقام مباريات إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري.


ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي التشكيلة المتوقعة لكل فريق حيث سيلتقي ليفربول مع ضيفه برشلونة وأياكس ضد توتنهام هوتسبير.

جاء تشكيل ليفربول

ليفربول:


حراسة المرمى: أليسون


خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.


خط الوسط: فينالدوم، ميلنر، فابينو، هيندرسون.


خط الهجوم: ماني، أوريجي.
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