تعرف على مواصفات هواتف أيفون المقبلة
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 09:44 ص
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تستعد شركة أبل لدعم إصدارات هذا العام من هواتف أيفون وأجهزة أيباد برو بتقنية هوائي جديدة تعمل بها على تحسين أداء الاستقبال في إصدارات هذا العام بشكل أفضل.
ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندي، فكشف التقرير تفاصيل جديدة حول إصدارات أبل القادمة هذا العام من هواتف أيفون وأجهزة آيباد برو، إذ تخطط أبل لاستبدال مادة البوليمر البلورية السائلة (LCP) المستخدمة في هوائيات الإصدارات الحالية من هواتف أيفون، والاعتماد بدلا منها على تقنية جديدة تضمن تحسين الاستقبال داخل الأجهزة، وهي تقنية MPI معدلة.
وكشف التقرير أيضا إلى وجود توقعات أن تضم الإصدارات الجديدة واحد من هوائيات MPI في الجزء العلوي للأجهزة مع LCP، بينما يأتي في الجزء السفلي ثلاثة من هوائيات MPI، لتغير بذلك أبل تقنية هوائيات البوليمر المستخدمة في كلاً من هواتف iPhone XS، وiPhone XS Max وأيضاً iPhone XR.
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