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شاهد.. ظهور الخاص لـ تامر حسني في ولد الغلابة (فيديو)

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 09:47 ص
شاهد.. ظهور الخاص لـ تامر حسني في ولد الغلابة (فيديو)
ولد الغلابة
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الفجر الفني
 
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ظهر المطرب تامر حسني، كضيف شرف في أولى حلقات مسلسل ولد الغلابة للفنان أحمد السقا، الذي عرض أمس على فضائية "mbc مصر"، وحاز على نسبة مشاهدة عالية.


وضمن أحداث الحلقة الأولى للمسلسل، تتم سرقة التاكسي من عيسى، أثناء ركوب رجل وسيدة معه في المسلسل، ويظن عيسى أنهما سبب السرقة، ولكن السيدة تذهب معه إلى المستشفى بعد تعرضه للإصابة، وتساعده في علاج جرحه.

يخرج عيسى من المستشفى إلى موقف الميكروباص للسفر إلى المنيا، ويخبر السائق قائلاً "أطلع بسرعة وهدفع عدد الأنفار اللي باقية في العربية"، إلا أنه يكتشف أن المال معه يكفي فقط للذهاب به إلى المنيا.

ويقابل بالصدفة في الموقف رجلاً "موظف" ليواسيه ويهون عليه، ويلعب هذا الدور الفنان "تامر حسني"، ويخبره إنه موظف مثله يعمل في "مطبعة الفلوس"، ثم يذهب "عيسى" إلى المستشفى حيث تتلقى أمه العلاج، وتحتاج لعملية جراحية تكلفتها 250 ألف جنيه.

يُذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" من بطولة أحمد السقا ومى عمر وإدوارد وإنجي المقدم وعفاف رشاد ومحمد ممدوح، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.

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