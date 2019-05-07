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رامي ربيعة يطلب المشاركة مع الأهلي بسبب أمم إفريقيا 2019

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 09:48 ص
رامي ربيعة يطلب المشاركة مع الأهلي بسبب أمم إفريقيا 2019
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الفجر الرياضي
 
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طلب رامى ربيعة، مدافع الأهلى، من الجهاز الفنى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، الحصول على فرصة المشاركة خلال المباريات المقبلة على أمل اللحاق بفرصة المشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

 

وبات ربيعة جاهزا من الناحية الفنية والبدنية للمشاركة بالمباريات، وينتظر الفرصة كاملة حتى يستعيد مستواه الذى كان عليه قبل الإصابة.

 

ويجتهد حاليا ربيعة فى التدريبات وينتظر فرصة للمشاركة فى المباريات لمحاولة اللحاق بكأس الأمم الإفريقية".

 

يذكر أن الأوروجويانى مارتن لاسارتى يعتمد بشكل أساسى خلال الفترة الماضية، على خدمات أيمن أشرف وياسر إبراهيم فى خط دفاع الأهلى.

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المزيد عن: كورة رياضة رامي ربيعة الأهلي أخبار الرياضة
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