ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصرع 33 شخصا بجنوب السودان بسبب حريق غابات امتد إلي 4 قرى

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 09:43 ص
مصرع 33 شخصا بجنوب السودان بسبب حريق غابات امتد إلي 4 قرى
حرائق الغابات - أرشيفية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

كشف مسؤول حكومي في ولاية لول بجنوب السودان، اليوم الثلاثاء، عن مصرع  33 شخصًا ، بينهم أطفال وإصابة 61 آخرين، نتيجة لاندلاع حريق غابات امتد إلى 4 قرى في مقاطعة كورك الشرقية بالولاية.

 

وقال وزير الصحة الولائي، محمدين أبكر محمدين، في تصريح  لراديو "تمازُج"، إن 31 شخصاً بينهم أطفال لقوا مصرعم وأصيب 61 شخصاً بجروح متفاوتة، بجانب تدمير عدد من المنازل. وأبان الوزير أن الجرحى يتلقون العلاج في مستشفى أويل، ومركز صحي كوروك الوسطى.

 

وأشار إلى أن الوزارة قامت بإرسال فريق طبي إلى مكان الحادثة، لتقديم مساعدات الطوارئ للمصابين.

 

Advertisements
المزيد عن: مصرع 33 شخص حرائق الغابات جنوب السودان 4 قرى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الوحدة - الإمارات
-
x
20:00
-
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
الريان - قطر
-
x
20:30
-
الاتحاد - السعودية
الزوراء - العراق
-
x
20:30
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
21:00
-
الوصل - الإمارات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
برشلونة - أسبانيا