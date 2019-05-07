مصرع 33 شخصا بجنوب السودان بسبب حريق غابات امتد إلي 4 قرى

كشف مسؤول حكومي في ولاية لول بجنوب السودان، اليوم الثلاثاء، عن مصرع 33 شخصًا ، بينهم أطفال وإصابة 61 آخرين، نتيجة لاندلاع حريق غابات امتد إلى 4 قرى في مقاطعة كورك الشرقية بالولاية.

وقال وزير الصحة الولائي، محمدين أبكر محمدين، في تصريح لراديو "تمازُج"، إن 31 شخصاً بينهم أطفال لقوا مصرعم وأصيب 61 شخصاً بجروح متفاوتة، بجانب تدمير عدد من المنازل. وأبان الوزير أن الجرحى يتلقون العلاج في مستشفى أويل، ومركز صحي كوروك الوسطى.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بإرسال فريق طبي إلى مكان الحادثة، لتقديم مساعدات الطوارئ للمصابين.