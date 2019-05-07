نجم ريال مدريد يرحل بأمر زيدان

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نجم ريال مدريد اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة..





وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد الإسباني اقترب من الرحيل بسبب أن زيدان كان يرفض منذ البداية انضمام اللاعب من ريال بيتيس لصفوف ريال مدريد في صيف 2017 بسبب وجود أكثر من لاعب في مركزه.





وتابعت الصحيفة أن تصريحات سيبايوس ضد زيدان بعد رحيل الأخير في مايو الماضي بأنه كان يعمل بجهد ويقاتل من أجل المشاركة لكن كان المستحيل المشاركة تحت قيادة زيدان، عجلت بقرار الفرنسي ببيعه في الصيف المقبل.