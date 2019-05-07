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بورصة قطر تهبط 1.58% في ختام التعاملات

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 08:51 ص
بورصة قطر تهبط 1.58% في ختام التعاملات
بورصة قطر
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وكالات
 
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تراجعت بورصة قطر في ختام تعاملات امس، بضغط تراجع 6 قطاعات، حيث هبط المؤشر العام بنسبة 1.58 بالمائة ليصل إلى النقطة 10296.59، فاقدا 164.90 نقطة عن مستويات الأحد.

 

وتباينت التداولات، إذ ارتفعت السيولة إلى 246.01 مليون ريال، مقابل 216.18 مليون ريال بالأمس، بينما تراجعت الكميات عند 8.71 مليون سهم، علما بأنها كانت تبلغ في الجلسة السابقة 10.77 مليون سهم.

 

وشهدت التعاملات تراجع قطاعات البضائع، والعقارات، والتِأمين، والصناعة، والبنوك، والنقل، بينما ارتفع الاتصالات.

 

وتصدر البضائع القطاعات المتراجعة بـ2.58 بالمائة، لهبوط 5 أسهم تقدمها وقود الأكثر انخفاضا بـ3.87 بالمائة، كما انخفض البنوك 1.72 بالمائة، لتراجع عدة أسهم أبرزها الوطني بـ2.30 بالمائة.

 

وفي المقابل ارتفع الاتصالات 0.05 بالمائة، بدعم أساسي لنمو سهم أوريدو وحيداً بـ0.42 بالمائة.

 

وحول أنشط التداولات، تصدر قامكو المنخفض 1.08 بالمائة الكميات بـ1.24 مليون سهم، بينما جاء الوطني على رأس السيولة بـ41.95 مليون ريال.

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