دعاء ثاني يوم رمضان.. تعرف على ثواب هذا الدعاء
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 08:00 ص
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يأتي رمضان بالخير والبركة تعم على المسلمين في جميع بلدان العالم، ويحرص المسلم على التقرب لله عز وجل بالصلاة والدعاء لزيادة حسناته يوم القيامة، ونحن الأن في اليوم الثاني من شهر رمضان 2019، وإليكم دعاء ثاني يوم رمضان وثوابه عند الله عز وجل:
دعاء ثاني يوم رمضان
اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِراءةِ اياتِِكَ ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.
ثواب هذا الدعاء
"مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ بِكُلِّ خُطْوَةٍ لَهُ فِي جَمِيعِ عُمُرِهِ عِبَادَةَ سَنَةٍ صَائِماً نَهَارُهَا قَائِماً لَيْلُهَا".
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