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بعد رحيلها.. محسنة توفيق تتصدر مؤشرات البحث على جوجل

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 08:21 ص
بعد رحيلها.. محسنة توفيق تتصدر مؤشرات البحث على جوجل
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الفجر الفني
 
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رحلت عن عالمنا مساء أمس الإثنين، الفنانة القديرة محسنة توفيق، عن عمر ناهز الـ79 عاما، ومن المقرر أن تشييع جنازتها عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفسية بالقاهرة.

ولدت محسنة توفيق في ديسمبر 1939 وبدأت مشوارها الفني مبكرا مع المسرح المدرسي قبل أن تتخرج في كلية الزراعة.

وقدمت العديد من المسرحيات منها "مأساة جميلة" و"منين أجيب ناس" و"حاملات القرابين" و"الدخان" و"إيرما" و"عفاريت مصر الجديدة".

وفي مجال الدراما التلفزيونية قدمت مسلسلات "الكعبة المشرفة" و "الشوارع الخلفية" و"الوسية" و"أم كلثوم" وغيرها، لكن يبقى دورها في "ليالي الحلمية" الأكثر تأثيرا لدى المشاهدين المصريين والعرب.

وكانت أعمالها في السينما، رغم قلتها، مميزة، حيث تركت بصمة راسخة خاصة أن معظمها جاء مع مخرج كبير مثل يوسف شاهين الذي قدمها في "العصفور" و"وداعا بونابرت" و"إسكندرية ليه".

ونالت محسنة توفيق جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2012، وكان آخر تكريم لها من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في فبراير الماضي.
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