تعرف على دعاء اليوم الثاني من رمضان 1440

يحرص المسلمون في جميع بقاع الأرض، على التقرب لله عز وجل بالدعاء، وخاصة في شهر رمضان الكريم، وقد نشرت الفجر لقرائها دعاء اليوم الأول من شهر رمضان بالأمس على موقعها الإلكتروني، واليوم الموافق 7 مايو اليوم الثاني من رمضان، تنشر لكم الدعاء المستحب قوله.





دعاء اليوم الثاني من رمضان