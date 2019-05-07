تعرف على دعاء اليوم الثاني من رمضان 1440
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 08:18 ص
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يحرص المسلمون في جميع بقاع الأرض، على التقرب لله عز وجل بالدعاء، وخاصة في شهر رمضان الكريم، وقد نشرت الفجر لقرائها دعاء اليوم الأول من شهر رمضان بالأمس على موقعها الإلكتروني، واليوم الموافق 7 مايو اليوم الثاني من رمضان، تنشر لكم الدعاء المستحب قوله.
دعاء اليوم الثاني من رمضان
اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِراءةِ اياتِِكَ ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.
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