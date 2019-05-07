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نجم يوفنتوس يقترب من الرحيل في الصيف

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 08:20 ص
نجم يوفنتوس يقترب من الرحيل في الصيف
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الفجر الرياضي
 
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اقترب الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي من الرحيل عن صفوف الفريق وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس قد قرر الموافقة على رحيل ديبالا والذي فقد دوره في الفريق بعد قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

 

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن يوفنتوس لن تفرط في خدمات ديبالا بأقل من 100 مليون يورو، في ظل اهتمام عدد من الأندية بمصير اللاعب.

 

وتشير التقارير إلى أن هناك اهتمام بـ"ديبالا" من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني، إنتر ميلان.

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