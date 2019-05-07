هل يتولى رينارد تدريب الأهلي بعد أمم إفريقيا؟
أكدت تقارير صحفية فرنسية، اقتراب
الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، من تولي المهمة الفنية لأحد
أندية الدوري المصري، عقب انتهاء بطولة أمم إفريقيا 2019.
وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن جينيسيو
المدير الفني لفريق ليون الفرنسي، اقترب من خلافة رينارد وتولي المهمة الفنية
لأسود الأطلسي عقب أمم إفريقيا.
وأشارت الصحيفة الفرنسية، أن مدرب ليون
سيغادر إلى المغرب في يوليو المقبل من أجل عقد جلسة مع مسؤولى الاتحاد المغربي لكرة
القدم، بسبب رحيل رينارد بعد انتهاء عقده وتوليه تدريب أحد الفرق المصرية.
ويعد رينارد واحدا من أبرز أسماء المدربين في القارة السمراء في
الفترة الأخيرة، حيث استطاع تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها الفوز بلقبي أمم
إفريقيا مع زامبيا وكوت ديفوار، بالإضافة لقيادته منتخب المغرب لكأس العالم 2018
بروسيا .
لم تذكر الصحيفة الفرنسية اسم النادي الذي سيتولي رينارد مهمة تدريبه بعد أمم إفريقيا، ولكن النادي الأهلي سبق وأن دخل في مفاوضات قوية من قبل مع رينارد لقيادة الفريق، فهل سيتولى رينارد مهمة تدريب الأهلي في الموسم المقبل؟
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