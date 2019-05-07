السيرة الذاتية للفنانة الراحلة "محسنة توفيق"

هادئة الطباع طيبة القلب، ورغم قلة أعمالها السينمائية إلا أنها تميزت في الأفلام التي قدمتها في مشوارها التمثيلي، حرصت أن تؤدي أدوارها ببراعة فائقة وتُثبت لجمهورها أنها ممثلة ماهرة ومثقفة، وتميزت في ترك بصمة لا تنسى لدى الجمهور، إنها الفنانة محسنة توفيق، التي رحلت عن عالمنا أول أيام شهر رمضان المبارك، عن عمر يناهز الـ80 عامًا.

تعرضت الفنانة محسنة توفيق لأزمة صحية، مما أدى لوفاتها في أول يوم من شهر رمضان الكريم 1440 هجريا و2019 ميلاديا.

مولدها ونشأتها ولدت الفنانة محسنة توفيق، في عام 1939، حصل على درجة البكالوريوس في الزراعة في عام 1968، وعرفت بتعاونها الفني مع المخرج الراحل يوسف شاهين.





أبرز أعمالها السينمائية ديل السمكة 2003 قلب الليل 1989 وداعاً بونابارت 1985 إسكندرية... ليه؟ 1978 العصفور 1972 البؤساء الزمار

أعمالها التلفزيونية المفسدون في الأرض اللص والكلاب ليالي الحلمية المرسي والبحار أم كلثوم





وتميزت محسنة توفيق في دور "بهية" التي ظهرت به في فيلم العصفور من إخراج يوسف شاهين، حتى أصبحت رمزًا للوطنية ورمزًا لمصر، خاصة بعد مشهد الناية عندما صرخ "لأ، ح نحارب لأ، ح نحارب" رغبة الشعب المصري في النضال بعد تنحّي جمال عبد الناصر عن الحكم، واشتهرت بهية من خلال كلمات أحمد فؤاد نجم في أغنية الفيلم (مصر يمة يا بهية)





يذكر أن آخر تواجد وظهور للفنانة الكبيرة محسنة توفيق كان فى أسوان شهر فبراير الماضي، حيث تم تكريمها ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة.