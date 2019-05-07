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بعد السخرية من شكلها في "رامز في الشلال" .. جمهور فيفي عبده يدعمها (صور)

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 07:43 ص
بعد السخرية من شكلها في رامز في الشلال .. جمهور فيفي عبده يدعمها (صور)
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شيماء عطية
 
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تعرضت الفنانة فيفي عبده للسخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منذ عرض الحلقة الأولى من برنامج المقالب "رامز في الشلال" والتي حلت ضيفة عليها.


وكان تغير شكل فيفي عبده خلال الحلقة محل سخرية كبيرة بعد إزالة المكياج الخاص بها في نهاية الحلقة، وتحول شكلها الخارجي، إلى جانب الألفاظ الخارجة التي نعتت بها القائمين على البرنامج.


لكن جمهور فيفي عبده دافع عنها، وأعاد نشر صورها القديمة في شبابها، مثنيين على جمالها، ومؤكدين أن الأمر طبيعي ويعود لكبر سنها الذي يربو على ٦٦ عامًا.


من ناحية أخرى، تشارك فيفي عبده في سباق دراما رمضان من خلال مسلسل "مملكة الغجر" والتي تلعب فيه دور البطولة بالاشتراك مع حورية فرغلي.


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