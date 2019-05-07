عبد الله جمعة على رادار منتخب مصر
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 07:23 ص
الفجر الرياضي
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تواصل المكسيكي
خافيير أجييري المدير الفني لمنتخب مصر، مع هانى رمزى، المدرب عام للفراعنة، وطلب
أجيري تقرير خاص عن عبد الله جمعة لاعب الزمالك، بعد المستوى الجيد الذي قدمه في
الفترة الأخيرة وتحديدا في مواجهة النجم الساحلي الأخيرة.
وأشاد هاني رمزي بمستوى عبد الله جمعه، ومن المنتظر أن يذكر في تقريره تطور مستوى اللاعب على المستويين الدفاعي والهجومي في الجبهة اليسري، وهو مايجعله من العناصر الهامة في الفترة المقبلة.
ومن المنتظر أن
يعقد المدير الفنى المكسيكى جلسة مع جهازه المعاون للاطلاع على تقارير مباريات الدورى
التى أقيمت الفترة الماضية، وكذلك مباراتا الزمالك أمام النجم الساحلى التونسى فى نصف
نهائى الكونفيدرالية.
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