تفاصيل طقس ثانِ أيام رمضان اليوم الثلاثاء 7-5-2019 في محافظات مصر والدول العربية
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 07:20 ص
Advertisements
Advertisements
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام رمضان المبارك، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا على كل الأنحاء.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على شرق وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية:
الصغرى العظمى
القاهرة 19 30
الإسكندرية 17 23
مطروح 15 23
بورسعيد 18 23
دمياط 19 23
الزقازيق 20 30
الإسماعيلية 17 30
السويس 19 28
العريش 19 24
شرم الشيخ 23 33
الغردقة 21 32
مرسى علم 22 32
الفيوم 22 30
بني سويف 23 30
المنيا 21 30
أسيوط 22 31
سوهاج 23 33
قنا 23 39
الأقصر 25 39
أسوان 25 42
حلايب 24 13
شلاتين 21 33
درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن والعواصم العربية
مكة المكرمة 29 42
المدينة 29 42
الرياض 24 39
أبوظبى 25 36
الدوحة 28 37
الكويت 26 39
دمشق 08 27
بيروت 16 22
عمان 10 24
القدس 10 21
غزة 16 22
Advertisements
المزيد عن: طقس رمضان شهر رمضان رمضان 2019 رمضان
- الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا ..والعظمى بالقاهرة 39
- تعرف على طقس الغد ودرجات الحرارة.. والأرصاد: رياح وأتربة
- بالصور.. أمطار خفيفة بالقاهرة والجيزة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
- احذر من طقس اليوم: أمطار ورياح على هذه المناطق
- عاجل.. "الأرصاد" تحذر من الانخفاض المفاجئ
- عاجل.. "الأرصاد" تحذر من انخفاض درجات الحرارة والأمطار على هذه المناطق اليوم
- تعرف على طقس ثاني أيام شهر رمضان.. مفاجأة في درجات الحرارة
- "الأرصاد" تحذر: الطقس شديد الحرارة ثاني أيام رمضان على هذه المناطق
- حالة الطقس ودرجات الحرارة في ثانِ أيام رمضان بمحافظة الإسماعيلية