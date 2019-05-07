ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تفاصيل طقس ثانِ أيام رمضان اليوم الثلاثاء 7-5-2019 في محافظات مصر والدول العربية

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 07:20 ص
تفاصيل طقس ثانِ أيام رمضان اليوم الثلاثاء 7-5-2019 في محافظات مصر والدول العربية
حالة الطقس في مصر
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام رمضان المبارك، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا على كل الأنحاء.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على شرق وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية:
الصغرى  العظمى
القاهرة 19 30
الإسكندرية 17 23
مطروح 15 23
بورسعيد 18 23
دمياط 19 23
الزقازيق 20 30
الإسماعيلية 17 30
السويس 19 28
العريش 19 24
شرم الشيخ 23 33
الغردقة 21 32
مرسى علم 22 32
الفيوم 22 30
بني سويف 23 30
المنيا 21 30
أسيوط 22 31
سوهاج 23 33
قنا 23 39
الأقصر 25 39
أسوان 25 42
 حلايب 24  13
شلاتين 21   33

درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن والعواصم العربية
مكة المكرمة 29 42
المدينة 29 42
الرياض 24 39
أبوظبى 25 36
الدوحة 28 37
الكويت 26 39
دمشق 08 27
بيروت 16 22
عمان 10 24
القدس 10 21
غزة 16 22

Advertisements
المزيد عن: طقس رمضان شهر رمضان رمضان 2019 رمضان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الوحدة - الإمارات
-
x
20:00
-
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
الريان - قطر
-
x
20:30
-
الاتحاد - السعودية
الزوراء - العراق
-
x
20:30
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
21:00
-
الوصل - الإمارات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
برشلونة - أسبانيا