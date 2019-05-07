هل أغضب مصطفى حجاج مخرج الإعلان الذي شارك فيه؟

حققت أغنية "ابن مصر" المقدمة ضمن الحملة الإعلانية لإحدى البنوك الوطنية إشادات من الجمهور الذي أثنى على طبيعة الأغنية الحماسية والمبهجة.





وشارك في تقديم الأغنية كل من مدحت صالح، ومحمود العسيلي، ومصطفى حجاج، وشارك المطربون الثلاثة في الإعلان، لكن اللافت للنظر هو عدم تركيز مخرج الإعلان على مصطفى حجاج خلال الإعلان سوى في مشهد واحد في مقابل التركيز أكثر على صالح والعسيلي اللذان ظهرا أكثر من مرة في الإعلان.





ما دفع نشطاء الفيسبوك للسخرية من الأمر، حيث كتب أحدهم "هو مصطفى حجاج مزعل مخرج الإعلان في حاجة".





أغنية "ابن مصر" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله.