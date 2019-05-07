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مشهد مؤثر يجمع تامر حسني بالسقا في "ولد الغلابة" (فيديو)

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 06:46 ص
مشهد مؤثر يجمع تامر حسني بالسقا في ولد الغلابة (فيديو)
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نور طلعت
 
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شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "ولد الغلابة"، مشهد يجمع الفنان تامر حسني، بالفنان أحمد السقا، وهما يتحدثا عن أحوال الدنيا.


وقابل السقا، حسني، في موقف الأتوبيسات بالصعيد، حيث يشتري حسني، من الصعيد "جلاليب" بسعر منخفض ليبيعها في القاهرة بسعر أعلي، وتبادلا الحديث عن أحوال الدنيا وبما فيها من تعب وشقى، وحاول حسني، منحه الصبر بعبارات كوميدية للتخفيف عنه.


مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، ومي عمر، ومحمد ممدوح، وإدوارد، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.


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