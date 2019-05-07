كورة ستار WoN Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر تابع لايف مباراة برشلونة الان GoAl
كورة ستار WoN Liverpool
مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر تابع لايف مباراة برشلونة
الان GoAl
يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي المحترف
في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، منافسه فريق برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء 7
مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة
دوري أبطال أوروبا.
وستقام المباراة بين فريق برشلونة الإسباني،
وفريق ليفربول الإنجليزي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة
العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.
ويغيب اللاعب المصري محمد صلاح عن صفوف
ليفربول في المباراة، وذلك بعد إصابته في مباراته الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد، واصتدامه
بشكل قوي مع حارس مرمى المنافس، واستبداله أثناء اللقاء، مما سيحتاج إلى راحته لمدة
أسبوع على الأقل.
ومن المتوقع أن يعوض السويسري شاكيري غياب
صلاح عن ليفربول في هذة المباراة، حيث سيدفع به يورجن كلوب مدرب الريدز منذ بداية اللقاء
على الجهة اليمنى بديلا للمصري، وسوف يبدأ أيضا اوريجي بديلا للبرازيلي فيرمينهو في
مركز المهاجم الصريح، بعد إنتهاء موسم روبرتو مع الفريق بسبب الإصابة.