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ماذا قال كلوب لـ"ميسي" بعد مباراة برشلونة وليفربول؟

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 06:36 ص
ماذا قال كلوب لـميسي بعد مباراة برشلونة وليفربول؟
ميسي وكلوب
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منى العوضي
 
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كشف الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول، عما قاله للأرجنتيني ليونيل ميسي بعد فوز برشلونة في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة على ملعب الكامب نو.

 

وهز ميسي شباك برشلونة مرتين هدفين في فوز الفرق الكتالوني بنتيجة 3-0 على ملعب "كامب نو" في لقاء الذهاب، فيما سيكون الإياب بينهما غدٍ الثلاثاء على الآنفيلد.

 

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "حديثي مع ميسي بعد نهاية اللقاء؟ لا أعلم ربما سألته لماذا فعلت هذا؟".

 

وتابع حديثه: "أينما يلعب ميسي فسيكون من الصعب التعامل معه، وهو يمنح التحكم لبرشلونة في الملعب، أنه لاعب استثنائي".

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