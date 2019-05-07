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"الديهي" يكشف شخصية مؤسس التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 06:28 ص
الديهي يكشف شخصية مؤسس التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية
جماعة الإخوان الإرهابية
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نعيم يوسف
 
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كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن هوية الشخص الذي يعتبر هو المؤسس للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو المرشد الخامس للتنظيم، والذي يدعى "مصطفى مشهور".

وأشار "الديهي"، في برنامجه "أهل الشر"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، إلى أن مصطفي مشهور ولد 15سبتمبر عام 1921 بمنيا القمح التابعة لمحافظة الشرقية، وانتقل لمحافظة القاهرة ليكمل تعليمه الثانوي، والتحق بكلية العلوم وتخرج منها عام 1942.

وأوضح، أن "مشهور"، انضم للجماعة في سن 15 عامًا، وكان ذلك في عام 1936، وارتقي وصعد في جماعة الإخوان حتى صعد للتنظيم الخاص وأصبح أحد الأركان الخمس للتنظيم السري، وفي عام 1965، حاول إحياء أفكار تنظيم الإخوان وتم القبض عليه، ولكن تم الإفراج عنه بعفو رئاسي من الرئيس الراحل أنور السادات.

ولفت إلى أنه عقب خروج "مشهور" من السجن بدأ دوره يبرز بالحركات الطلابية، حيث كان يدخل المدن الجامعية ويلقي بها الخطب من أجل إعادة أفكار تنظيم الإخوان مرة اخرى، وسافر لدولة الكويت عقب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات بأيام، حيث يقال أنه كان على علم بهذه الواقعة.
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