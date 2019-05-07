بعد استياء الجمهور من محمد رمضان للعام الثاني: "كفاية استفزاز" (صورة)

أثار مشهد الممثل محمد رمضان، الذي يجمعه بالممثلة نسرين أمين، بأوضاع غير لائقة، ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "زلزال" غضب الجمهور.





وعبر المشاهدون عن غضبهم من المشهد، بتعليقات عبر"السوشيال ميديا" تعبر عن إستيائهم لظهور الممثل محمد رمضان، في هذا المشهد الذي اعتبروه غير لائق، فجاءت أبرزها: "إحنا في رمضان" فيما علق آخر "كفاية استفزاز".





ولاحظ الجمهور تكرار مشهده مع نسرين، بالمشهد الذي جمعه بالفنانة وفاء عامر، العام الماضي بمسلسل "نسر الصعيد"، والذي أثار هو الآخر حفيظة المشاهدين العام الماضي.



