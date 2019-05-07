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رابط bein sports المفتوحة مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر عبر Barcelona day

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 06:12 ص
رابط bein sports المفتوحة مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر عبر Barcelona day
مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة
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رابط bein sports المفتوحة مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر عبر Barcelona day

يتحدد اليوم الثلاثاء الضلع الأول لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث يستضيف فريق نادي ليفربول الإنجليزي ضيفه العملاق الكتالوني فريق نادي برشلونة الإسباني في المباراة التي ستجمع الفريقان على ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من أعرق البطولات الأوروبية.

 رابط bein sports المفتوحة مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر عبرBarcelona day

وكان الريدز قد وصلوا إلى الدور نصف النهائي بعد أن تخطوا في الجولة الماضية عقبة فريق نادي بورتو البرتغالي بالفوز عليه بهدفين مقابل لا شيء ذهاباً على ملعب أنفيلد قبل أن يكرر الريدز فوزهم إياباً على ملعب المادريجال بأربعة أهداف مقابل هدف.

 رابط bein sports المفتوحة مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر عبرBarcelona day

في المقابل لم يجد برشلونة أي مشاكل وأقصى مانشستر يونايتد من الدور ربع النهائي بالفوز عليه بهدف مقابل لا شيء على ملعب أولد ترافورد ذهاباً بهدف مقابل لا شيء فيما كرر رفقاء ليونيل ميسي فوزهم إياباً بثلاثية نظيفة على ملعب الكامب نو.

 رابط bein sports المفتوحة مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر عبرBarcelona day

وفي مباراة الذهاب دون ميسي على ثنائية وقاد الهجمة التي جاء منها الهدف الذي أحرزه لويس سواريز لتبقى مباراة اليوم الفرصة الأخيرة قبل وصول البلوجرانا إلى المباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 2015.

 رابط bein sports المفتوحة مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر عبرBarcelona day

هذا وأعلن يورجن كلوب المدير الفني للريدز غياب الثنائي محمد صلاح وربيرتو فيرمينو عن لقاء اليوم بعد الإصابة التي تعرض لها الأول ضد نيوكاسل وعدم شفاء الثاني من الإصابة التي لحقت به مؤخراً وأبعدته عن مباراة الذهاب.


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