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جورج قرداحي عن برنامجه الجديد: مصر غنية بأبنائها الذين حفروا اسمها بحروف من ذهب

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 06:12 ص
جورج قرداحي عن برنامجه الجديد: مصر غنية بأبنائها الذين حفروا اسمها بحروف من ذهب
الإعلامي جورج قرداحي
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نعيم يوسف
 
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كشف الإعلامي جورج قرداحي، عن تفاصيل برنامجه الجديد "اسم من مصر"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، خلال تقديمه للحلقة الأولى من البرنامج.

وأشار "قرداحي"، إلى أن البرنامج في شكله عبارة عن مسابقة عن اسم وشخصية رفعت اسم مصر عاليا، وجائزتها 100 ألف جنيها، وسوف يوصلها للفائز بنفسه حتى منزله.

وشدد على أن البرنامج في مضمونة يعتبر لفتة رمضانية تكريمية للأسماء التي رفعت اسم مصر عاليا، مشيرا إلى أن مصر ليست فقط غنية بنيلها وأرضها وحضارتها، بل هي الأغنى بأبنائها الذين حفروا اسمها في التاريخ الإنساني بحروف من ذهب.
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