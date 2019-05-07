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"الديهي" يكشف تفاصيل واقعة السيارة الجيب التي غيرت مسار حياة مرشد الإخوان الإرهابي مصطفى مشهور (فيديو)

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 06:47 ص
الديهي يكشف تفاصيل واقعة السيارة الجيب التي غيرت مسار حياة مرشد الإخوان الإرهابي مصطفى مشهور (فيديو)
جماعة الإخوان الإرهابية
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نعيم يوسف
 
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قال الإعلامي نشأت الديهي، هناك "واقعة مفصلية"، في تاريخ القيادي الإخواني مصطفى مشهور، وفي تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية، حدثت يوم 15 نوفمبر عام 1948، وهي معروفة باسم "حادثة السيارة الجيب"، مشددًا على أن هذا التاريخ لن ينساه عناصر الإرهابية.

وأشار "الديهي"، في برنامجه "أهل الشر"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، إلى أن الحكومة في هذا الوقت كانت تضيق الخناق على التنظيم السري للجماعة، حيث ارتكبوا عمليات إرهابية ولا يوجد دليل عليهم، وفي هذا اليوم اكتشف أحد أفراد الشرطة وجود سيارة جيب في حي الوايلي ليس عليها أرقام موجودة وعثروا على وثائق تكشف أسرار التنظيم السري للإخوان الإرهابي، لافتًا إلى أنه تم القبض على جميع الموجودين بالسيارة معادا شخص واحد فر هاربا لمنزل مصطفي مشهور.


ولفت إلى أن مصطفي مشهور كان يجتمع وقتها بعدد من قيادات الإخوان، وحينما أخبرهم زميلهم بواقعة السيارة، فر "مشهور" هاربا من منزله برفقته عدد من الوثائق السرية التابعة للتنظيم خوفا من القبض عليه.
وتابع "الديهي"، قائلا: "مصطفى مشهور حظه كان وحش، لأن قوات الأمن ألقت على جميع قيادات تنظيم الإرهابية، ثم تم القبض عليه، وكانت هذه الواقعة بمثابة صيد ثمين للدولة المصرية حينها، وتم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات".
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