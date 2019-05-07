أحمد عادل يكشف سبب رفضه الانضمام للجهاز الفني بالأهلي

كشف أحمد عادل، لاعب الأهلي السابق، عن سبب رفضه الانضمام للجهاز الفني بالفريق.

وقال عادل خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اتعرض عليا دور فني في جهاز الأهلي، لكني رفضت لتفضيلي الجانب الإداري كمدير للكرة".

واختتم: "عملت كمدير للكرة مع الأوليمبي، وأفضل هذا المنصب".