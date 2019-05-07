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أحمد عادل يكشف سبب رفضه الانضمام للجهاز الفني بالأهلي

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 05:46 ص
أحمد عادل يكشف سبب رفضه الانضمام للجهاز الفني بالأهلي
احمد عادل
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الفجر الرياضي
 
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كشف أحمد عادل، لاعب الأهلي السابق، عن سبب رفضه الانضمام للجهاز الفني بالفريق.

 

وقال عادل خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اتعرض عليا دور فني في جهاز الأهلي، لكني رفضت لتفضيلي الجانب الإداري كمدير للكرة".

 

واختتم: "عملت كمدير للكرة مع الأوليمبي، وأفضل هذا المنصب".

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