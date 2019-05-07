أحمد عادل يكشف سبب رفضه الانضمام للجهاز الفني بالأهلي
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 05:46 ص
الفجر الرياضي
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كشف أحمد عادل، لاعب الأهلي السابق، عن سبب رفضه الانضمام للجهاز الفني بالفريق.
وقال عادل خلال حواره ببرنامج الماتش الذي
يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اتعرض عليا دور فني في جهاز
الأهلي، لكني رفضت لتفضيلي الجانب الإداري كمدير للكرة".
واختتم: "عملت كمدير للكرة مع الأوليمبي،
وأفضل هذا المنصب".
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