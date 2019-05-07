ليفربول بعد إصابة صلاح: "نتمنى لك الشفاء العاجل"

تأكد غياب المصري الدولي محمد صلاح عن مباراة ليفربول وبرشلونة التي ستجمع بينهنما في إياب نصف نهائي دوري أوروبا يوم غدٍ الثلاثاء على ملعب "أنفيلد".

وتعرض صلاح لإصابة قوية في رأسه بعد تدخل عنيف مع حارس نيوكاسل خلال مباراة الفريقين في الدوري الانجليزي والتي انتهت بفوز الريدز 3-2.

وعلّق حساب نادي برشلونة عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" على تغريدة حساب ليفربول عن غياب صلاح عن مباراة برشلونة، قائلا: "مثل هذه المباريات للاعبين الكبار، نتمنى لك الشفاء العاجل".

وكان نادي برشلونة قد فاز على ليفربول بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب الأنفيلد.