ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ليفربول بعد إصابة صلاح: "نتمنى لك الشفاء العاجل"

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 05:33 ص
ليفربول بعد إصابة صلاح: نتمنى لك الشفاء العاجل
محمد صلاح
Advertisements
طباعة
منى العوضي
 
Advertisements

تأكد غياب المصري الدولي محمد صلاح عن مباراة ليفربول وبرشلونة التي ستجمع بينهنما في إياب نصف نهائي دوري أوروبا يوم غدٍ الثلاثاء على ملعب "أنفيلد".

 

وتعرض صلاح لإصابة قوية في رأسه بعد تدخل عنيف مع حارس نيوكاسل خلال مباراة الفريقين في الدوري الانجليزي والتي انتهت بفوز الريدز 3-2.

 

وعلّق حساب نادي برشلونة عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" على تغريدة حساب ليفربول عن غياب صلاح عن مباراة برشلونة، قائلا: "مثل هذه المباريات للاعبين الكبار، نتمنى لك الشفاء العاجل".

 

وكان نادي برشلونة قد فاز على ليفربول بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب الأنفيلد.

Advertisements
المزيد عن: نصف نهائي دوري الابطال نصف نهائي دوري أبطال أوروبا محمد صلاح الدوري الإنجليزي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الوحدة - الإمارات
-
x
20:00
-
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
الريان - قطر
-
x
20:30
-
الاتحاد - السعودية
الزوراء - العراق
-
x
20:30
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
21:00
-
الوصل - الإمارات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
برشلونة - أسبانيا