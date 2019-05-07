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شاهد.. "ريجيم" سريع لمن يريد التخسيس في شهر رمضان

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 05:35 ص
شاهد.. ريجيم سريع لمن يريد التخسيس في شهر رمضان
ريجيم سريع لمن يريد التخسيس
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نعيم يوسف
 
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قالت منى راداميس، استشاري علاج السمنة، إن شهر رمضان يعتبر "أحسن فرصة" لاتباع نظام التخسيس، لافتة إلى أهمية شرب المياه بانتظام لأنها ستعوض الإحساس بالجوع، دون سعرات حرارية.

وأضافت "راداميس"، في لقاء مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن الشيء الثاني هو المشي، بعد وجبة الإفطار أو السحور لمدة نصف ساعة.


وأشارت إلى تناول قطعة واحدة من الحلويات في اليوم، بالإضافة إلى المضغ ببطيء، وتناول المقليات مرة واحدة في الأسبوع، وأن تكون العصائر كلها "فريش"، وأيضا طبقة السلطة الخضراء تُقطاع وتؤكل مباشرة دون وضعها في الثلاجة لأنها تتأكسد.
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