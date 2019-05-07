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كواليس "سيلفي رمضان" مع إيمان رياض على شاشة "mbc مصر2"

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 05:45 ص
كواليس سيلفي رمضان مع إيمان رياض على شاشة mbc مصر2
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أعلنت الإعلامية إيمان رياض مقدمة برنامج "من القلب للقلب"، أنها تقدم فقرة جديدة في رمضان هذا العام بعنوان سيلفي رمضان"على شاشة mbc مصر2.

وكشفت أن الفقرة الجديدة تهدف إلى التفاعل مع المشاهدين من خلال إرسال صور لها، واسترجاع الذكريات، والتعرف على خلفيات الصورة.



واكدت أن اختيار الصور بناءا على أنها تحكي قصص أو مواقف أو ذكريات أو رسائل إيجابية.
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