تخلص من عاداتك السيئة وتحولها لإيجابية خلال رمضان × 7 خطوات





يمتلك كثيرون، صفات وعادات سيئة في شخصيتهم، ويحاول البعض التخلص منها وتحويلها إلى صفات إيجابية لكن أحيانا يكون الأمر صعبًا، ونقدم لكم نصائح وخطوات لتحويل العادات السيئة إلى إيجابية واتخاذ رمضان فرصة للبداية في ذلك كما يلي:





تحديد العادات السيئة

يجب في البداية معرفة ما هي عادتك السيئة، ويحدث ذلك من خلال معرفة رأي المحيطين بك أو تقييم النفس بعد التعرض لمشكلة، وعليك المعرفة أن الأهم من الحل أن تدرك المشكلة وتعترف بها.





وضع هدف

للعمل على العادات في وقت محدد من خلال خطة تحدد فيها أولوياتك والاتفاق مع النفس على تنفيذها.





خلق رقيب خارجي

اجعل المحيطين بك من أصدقائك أو أسرتك يخبروك بملاحظاتهم عنك كل فترة ويصارحونك عندما تفعل شيئا غير صحيح، ومن المهم اختيار من يهتم بمصلحتك ويكون رأيه صادقا وأمينا.





خلق رقيب داخلي تابع تصرفاتك وكأنك تضع نفسك أمام كاميرا، وتخيل من وقت لآخر أنك ترى نفسك من الداخل، وشاهد هل هذا التصرف الذي تفعله صحيحا أم خطأ؟ وهل يتوافق مع اتفاقك مع نفسك أم لا؟





تحديد بديل

هناك بعض الصفات التي يصعب توقيفها مثل "العصبية أو الرد دون تفكير وغيرهما"، فيجب عليك اختيار عادة بديلة تغير بها العادة السيئة.





تحديد عقاب ومكافأة

حدد عقاب نفسك حال عودتك لعادة سيئة من عاداتك، وعليك مكافأتها عندما تظل فترة طويلة دون خطأ، وحاول أن يكون العقاب صعبا، حتى لا تعود للخطأ، والمكافأة تكون شيئا تحبه بالفعل وتنتظره.





التغيير يحدث خلال وقت

يجب أن تتسم بالصبر والعمل على نفسك كثيرا، لأن التغيير لا يحدث سريعا وقد يحتاج لوقت طويل لتحويل عاداتك السيئة إلى إيجابية.



