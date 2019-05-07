مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليفربول FC Barcelona Vs Liverpool بث مباشر كورة ستار Kora Star جودة عالية بدون تقطيع

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ضيفه فريق نادي برشلونة الإسباني في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقان اليوم الأربعاء الماضي على ملعب الكامب نو قد إنتهت بفوز البلوجرانا بثلاثية نظيفة وقعها ليونيل ميسي هدفين ولويس سواريز هدف واحد.

ويدخل برشلونة المباراة بنية التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدفين للعبور إلى الدور النهائي للمرة الأولى منذ 2015.

في المقابل فإن حظوظ ليفربول تبقى ضئيلة للغاية حيث يحتاج رفقاء فيرجيل فان دايك إلى الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء لمعادلة مباراة الذهاب وأربعة أهداف للعبور مع عدم تلقي شباك حارسهم أليسون لأي أهداف.

وتشهد مباراة الغد غياب الدولي المصري محمد صلاح عن صفوف الفريق بداعي الإصابة التي تعرض لها يوم السبت الماضي في مباراة نيوكاسل والتي حسمها الفريق في الوقت القاتل بثلاثة أهداف مقابل هدفين كما تشهد غياب البرازيلي روبيرتو فيرمينو الذي غاب أيضاً عن مباراة الذهاب.

فيما أراح إرنستو فالفيردي في المباراة الماضية التشكيلة الأساسية له ضد سيلتا فيجو في المباراة التي خسرها برشلونة بهدفين مقابل لا شيء بعد أن حسم لقب الليجا رسمياً في الجولة قبل الماضية بفوزه على ليفانتي ليكونوا جاهزين للقاء الغد من أجل قطع تذكرة العبور لنهائي واندا ميتروبوليتانو.

وستكون مباراة برشلونة ضد ليفربول متاحة على الهواء مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها حفيظ دراجي وعصام الشوالي.



