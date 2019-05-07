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إيريك أبيدال في طريقه لحسم صفقة مميزة لبرشلونة

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 05:21 ص
إيريك أبيدال في طريقه لحسم صفقة مميزة لبرشلونة
اريك ابيدال
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منى العوضي
 
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كشفت تقارير صحفية انجليزية، في الساعات القليلة الماضية، عن اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع ألكسندر لاكازيت لاعب آرسنال لذلك أرسل النادي الاسباني عرضاً مالياً للوقوف على مطالب المادية للإدارة الانجليزية.

 

وبات لاكازيت على رادار برشلونة بعد ظهوره بمستوى مميز في ملعب الإمارات، فقد أحرز الفرنسي 18 هدفًا بجميع المسابقات هذا الموسم.

 

ويقترب اللاعب من برشلونة لأن مستشاره هو إريك أبيدال، وهذا ما سيساعد على الأرجح في أي مفاوضات محتملة بين الناديين مستقبلاً حول لاكازيت.

 

وأوضحت التقارير إلى أن نادي برشلونة قد أرسل عرض أولي إلى إدارة آرسنال  قد وصلت قيمته لما يقارب الـ 70 مليون جينيه استرليني.

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المزيد عن: لاكازيت في الامارات رياضة برشلونة اريك ابيدال ارسنال اخبار الريال
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