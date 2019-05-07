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الجمهور يتسائل عن سر وجود دينا الشربيني وأحمد مالك بإعلان الهضبة!

الثلاثاء 07/مايو/2019 - 05:20 ص
الجمهور يتسائل عن سر وجود دينا الشربيني وأحمد مالك بإعلان الهضبة!
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شيماء عطية
 
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أثارت مشاركة الهضبة عمرو دياب في إعلان إحدى شركات الاتصالات اللغط بعد طرحه، وانقسمت الآراء بين معجب بالإعلان وحالة الحنين الذي أعاده للجمهور حيث استعادوا معه ذكرياتهم التي ارتبطت بأغاني الهضبة وحفلاته.

وعلى الجانب الآخر، استغرب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من تواجد كل من الفنان الشاب أحمد مالك والفنانة الشابة دينا الشربيني في الإعلان، خصوصًا وأن الإثنين حديثا العهد بالوسط الفني، ولا تربطهما ذكريات بالهضبة، كما هو الحال مع باقي المشاركين في الإعلان من أمثال أشرف عبدالباقي وسوسن بدر وحسن الشافعي وأحمد فهمي وعزت أبوعوف.

ولم يجد أغلب المنتقدين للإعلان سببًا لتواجد مالك، بينما فسر البعض تواجد دينا الشربيني بسبب العلاقة العاطفية التي تجمعها بالهضبة، وتداول رواد السوشيال ميديا فور طرح الإعلان عدد من الكوميكس الساخرة من ظهور مالك والشربيني.

الجمهور يتسائل عن سر وجود دينا الشربيني وأحمد مالك بإعلان الهضبة!
الجمهور يتسائل عن سر وجود دينا الشربيني وأحمد مالك بإعلان الهضبة!
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